Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 530 подписчиков

Разведка: ВСУ сжигают поля с зерновыми в Донецкой Народной Республике

Разведка: ВСУ сжигают поля с зерновыми в Донецкой Народной Республике

Разведчик группы "Южная" рассказал о преднамеренных действиях ВСУ, которые сбрасывают зажигательные боеприпасы на поля с зерновыми культурами в Донецкой Народной Республике, чтобы вызвать возгорания и уничтожить урожай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Благородный
Вот и укров нужно жечь ковровыми бомбардировками.
Ответить
4 н.