Разведчик группы "Южная" рассказал о преднамеренных действиях ВСУ, которые сбрасывают зажигательные боеприпасы на поля с зерновыми культурами в Донецкой Народной Республике, чтобы вызвать возгорания и уничтожить урожай.
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