СМИ узнали о критических неисправностях 300 самолетов Boeing

Около 300 пассажирских самолетов американской авиастроительной компании Boeing, используемых авиакомпаниями United и American Airlines, имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву авиасудна в воздухе.
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