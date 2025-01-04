Влад Филат: «Подорожание  электроэнергии приведет к каскаду повышения цен»

Бывший премьер-министр Влад Филат прокомментировал энергетический кризис в Республике Молдова, подчеркнув катастрофическое влияние, которое рост стоимости электроэнергии может оказать на экономику и население, сообщает Noi.
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