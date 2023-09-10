Сможет ли нас простить Запад - Чубайс полагает что да, надо только правильно прощения попросить

Все реже и реже можно услышать от российского политика, чиновника, или бизнесмена о том, что русские должны равняться на Запад, или чего либо у них просить.
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