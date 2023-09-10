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Сможет ли нас простить Запад - Чубайс полагает что да, надо только правильно прощения попросить

Сможет ли нас простить Запад - Чубайс полагает что да, надо только правильно прощения попросить

Все реже и реже можно услышать от российского политика, чиновника, или бизнесмена о том, что русские должны равняться на Запад, или чего либо у них просить.

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Комментарии
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А
Анатолий
Как и все жиды. (не евреи, учтите)
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2 час.
Аудрюс
Интересно другое! Как так случилось, что российский реформатор и не под санкциями? Напрашивается один ответ на этот вопрос.... Реформы то не плот ума и бессонных ночей этого горе-реформатора....
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А почему эта МРАЗЬ ещё дышит??? и ГАДИТ????
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1 час.

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