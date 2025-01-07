Почему в Британии главарь банды насильников избежал депортации?

Главарь банды насильников Кари Абдуле Рауфе, осужденный в 2012 году за сексуальные преступления против несовершеннолетних девушек и торговлю людьми и отсидевший часть назначенного срока, избежал депортации в Пакистан и до сих пор живет и работает в городе Рочдейл, пишет 7 января британская газета Times.