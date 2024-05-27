США выделили $75 млн на разработку инновационных стеклянных подложек для чип...

США выделили $75 млн на разработку инновационных стеклянных подложек для чиповАдминистрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) объявила о выделении 75 миллионов долларов на разработку технологии и запуск производства инновационной стеклянной подложки для полупроводников, которая значительно улучшает их характеристики.