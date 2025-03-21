В пять раз сокращена площадь пожара на кубанской нефтебазе, где произошел взрыв

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем К утру 21 марта площадь пожара на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказской, которая была атакована ВСУ в ночь на 19 марта, после взрыва ночью удалось сократить до 2 тысяч квадратных метров.
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