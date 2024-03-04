Трамп сможет участвовать в праймериз штата Мэн

В понедельник, 4 марта, госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз изменила свое решение и отменила отстранение бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз на выдвижение кандидатом в президенты в 2024 году.
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