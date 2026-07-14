— Убирайтесь! У вас двадцать минут, чтобы исчезнуть, — голос Ольги прорезал шумный смех свекрови, которая, уже делила деньги, вырученные за ее квартиру.

Ольга стояла в дверях собственной гостиной, сжимая в руке ключи, которые только что открыли замок. Её голос, полный решимости, разрезал смех свекрови, словно острый нож.
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