Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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— Убирайтесь! У вас двадцать минут, чтобы исчезнуть, — голос Ольги прорезал шумный смех свекрови, которая, уже делила деньги, вырученные за ее квартиру.

— Убирайтесь! У вас двадцать минут, чтобы исчезнуть, — голос Ольги прорезал шумный смех свекрови, которая, уже делила деньги, вырученные за ее квартиру.

Ольга стояла в дверях собственной гостиной, сжимая в руке ключи, которые только что открыли замок. Её голос, полный решимости, разрезал смех свекрови, словно острый нож.

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