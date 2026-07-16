16 июля принесло противнику новые разрушения в стратегическом тылу и усугубило кризис на передовой. Под вечер русские войска нанесли серию мощных ударов по портовой инфраструктуре Одессы и судам, перевозящим военные грузы Североатлантического альянса.
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