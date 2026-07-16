Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 539 подписчиков

Пока Брюссель считает убытки, русские штурмовики берут Николаевку: последний рубеж перед Славянском. Сводка СВО 16 июля 2026

Пока Брюссель считает убытки, русские штурмовики берут Николаевку: последний рубеж перед Славянском. Сводка СВО 16 июля 2026

16 июля принесло противнику новые разрушения в стратегическом тылу и усугубило кризис на передовой. Под вечер русские войска нанесли серию мощных ударов по портовой инфраструктуре Одессы и судам, перевозящим военные грузы Североатлантического альянса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии