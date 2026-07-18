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Мода и Шоу-бизнес

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Чета Макронов посетила концерт культовой K-pop группы из Южной Кореи

Чета Макронов посетила концерт культовой K-pop группы из Южной Кореи

Южнокорейская K-pop группа в пятницу вечером дала свой первый с 2019 года концерт во Франции. Глава государства Эмманюэль Макрон с супругой и еще 88 тысяч человек присутствовали на этом аншлаге на главной спортивной арене страны "Стад де Франс".

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