Чета Макронов посетила концерт культовой K-pop группы из Южной Кореи

Южнокорейская K-pop группа в пятницу вечером дала свой первый с 2019 года концерт во Франции. Глава государства Эмманюэль Макрон с супругой и еще 88 тысяч человек присутствовали на этом аншлаге на главной спортивной арене страны "Стад де Франс".