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Иностранные бренды на люксовых улицах Москвы сменяются российскими

Иностранные бренды на люксовых улицах Москвы сменяются российскими

Столешников переулок, основная люксовая улица Москвы, переживает трансформацию. Количество магазинов зарубежных брендов в первые 6 месяцев этого года составила всего 37%, это самое минимальное количество с 2018 года.

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