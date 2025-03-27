Эту крупу почти не покупают, а она полезнее картошки и риса в 1000 раз: может быть самостоятельным блюдом и дополнить другие Ольга БезродняяЕсли ищете здоровую альтернативу традиционным гарнирам, таким как картошка и рис, стоит обратить внимание на булгур.