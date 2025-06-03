Сергунина: В Москве назвали лауреатов конкурса «Наследие моего района»

В Москве подвели итоги конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Авторы лучших работ изобразили усадьбу Измайлово, ландшафтный парк «Южное Бутово», городской вокзал Очаково, сквер по Олонецкому проезду, Даниловский рынок и многие другие знаковые объекты столицы.
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