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Царьград

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В Колпино освещение пяти кварталов стало втрое ярче после замены 1167 фонарей

В Колпино освещение пяти кварталов стало втрое ярче после замены 1167 фонарей

В Колпино после замены 340 устаревших фонарей на 1167 светодиодных уровень освещённости пяти жилых кварталов и парка Поколений вырос в три раза.

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