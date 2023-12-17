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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отразил 38 из 39 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча. В двух предыдущих играх он пропустил 7 шайб после 39 бросков

«Флорида» победила «Ойлерс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Россиянин прервал серию из двух поражений.

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