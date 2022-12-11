Бекхэм о вылете Англии с ЧМ-2022: «Этой командой можно гордиться, уходим с высоко поднятой головой. Кейн – настоящий лидер»

Дэвид Бекхэм поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022. «Наши ребята будут продолжать расти. Просыпаться после вылета из турнира – худшее чувство, но наши игроки, Гарет [Саутгейт], тренерский штаб и все наши болельщики могут гордиться этой командой.