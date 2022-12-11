Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander LIFANOV
    Без дредов, в нечеловеческих условиях... М...дак тупоголовый. Ее бы как Бута содержать надо было.Энтони Дэвис: «Бр...
  • Валентин Щербаков
    Футбольная сборная нацистских извращенцев-педерастов, до чего докатились...Флика не уволят и...
  • ВЛАД ЛАУ
    До Джордана (чикаго булс) не доросли, но тоже не плохо.Кевин Дюрэнт, Шэй...

Бекхэм о вылете Англии с ЧМ-2022: «Этой командой можно гордиться, уходим с высоко поднятой головой. Кейн – настоящий лидер»

Бекхэм о вылете Англии с ЧМ-2022: «Этой командой можно гордиться, уходим с высоко поднятой головой. Кейн – настоящий лидер»

Дэвид Бекхэм поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022. «Наши ребята будут продолжать расти. Просыпаться после вылета из турнира – худшее чувство, но наши игроки, Гарет [Саутгейт], тренерский штаб и все наши болельщики могут гордиться этой командой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх