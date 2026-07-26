🛳️ Власти Крыма поздравили жителей полуострова с Днем Военно-морского флота «Военные моряки и морские пехотинцы вписали множество славных страниц в ратную историю Отечества.
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🛳️ Власти Крыма поздравили жителей полуострова с Днем Военно-морского флота «Военные моряки и морские пехотинцы вписали множество славных страниц в ратную историю Отечества.