Уставший лев уснул на дороге в ЮАР и полностью перекрыл движение

Уставший лев, крепко уснувший на дороге, пересекающей национальный парк Крюгера в Южной Африке, полностью заблокировал дорожное движение, и многие водители развернулись, так как не решились проехать мимо льва.
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