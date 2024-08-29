«Комсомольская правда»: Дуров много лет не навещал отца в Санкт-Петербурге

Он уже 7 лет не приезжает в родительский дом Основатель мессенджера Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров много лет не навещал собственного пожилого отца Валерия Дурова, который проживает в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
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