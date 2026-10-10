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Регионы России

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В Киеве из-за повреждения энергоблока остановлено метро и электротранспорт

В Киеве из-за повреждения энергоблока остановлено метро и электротранспорт

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил о начале экстренных аварийных отключений света по всему Киеву. По данным городской администрации, остановка метро и эскалаторов связана с потерей напряжения в сети от внешних источников.

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