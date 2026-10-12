Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Минздрав: ИИ активно используется в радиологии и анализе медицинских карт

Минздрав: ИИ активно используется в радиологии и анализе медицинских карт

В Минздраве подтвердили: нейросети уже активно работают в радиологии по всей стране. Они анализируют снимки, готовят предварительные описания и выявляют пациентов с рисками.

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