Педагог из Лихославля стала «Мастером своего дела»

В лекционном зале мультимедийного исторического парка «Россия – моя История» в Твери подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2023», который проводился среди сотрудников организаций с круглосуточным пребыванием детей.
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