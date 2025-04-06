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Царьград

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Тревожность, депрессия и даже боли в спине: Учёные заявили о новой угрозе. Опасность поджидает не только на работе

Тревожность, депрессия и даже боли в спине: Учёные заявили о новой угрозе. Опасность поджидает не только на работе

Учёные заявили о новой угрозе для здоровья. Опасность поджидает не только на работе. Если её лишиться - это тоже плохо.

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