"Золотая судья" Хахалева задержана в аэропорту Баку

Владимир Витковский ... вот это существо и нарешало себе в карман...

ВВ Владимир Витковский ... история не имеет сослагательного наклонения- вор должен сидеть в тюрьме, если повезет, то это высшая степень милосердия, в КНР подобные чучела утилизируются очень быстро и бехжалостно...