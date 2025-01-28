The Moscow Post Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева задержана в аэропорту Баку.
"Золотая судья" Хахалева задержана в аэропорту Баку
Комментарии
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Владимир Витковский
... вот это существо и нарешало себе в карман...
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6 час.
ВВ
Владимир Витковский
... история не имеет сослагательного наклонения- вор должен сидеть в тюрьме, если повезет, то это высшая степень милосердия, в КНР подобные чучела утилизируются очень быстро и бехжалостно...
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6 час.
Надежда
Жаль, что эту мерзавку не расстреляют, как Беллу Бородкину в 1984 году...
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4 час.
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