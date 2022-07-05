Сила в правде

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Casus belli: втянет ли Украина в войну США через Белгород?

Casus belli: втянет ли Украина в войну США через Белгород?

Весь ужас украинской ситуации проявился в том, что когда неонацистский режим президента Владимира Зеленского отдал приказ 3 июля 2022 года обстрелять ракетами «Точка-У» соседний российский Белгород, то там, в России, всё равно погибли украинцы.

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