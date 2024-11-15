Главком ВМФ РФ анонсировал пополнение Каспийской флотилии новыми кораблями

Состав Каспийской флотилии пополнится новыми кораблями и системами вооружений. Об этом 15 ноября заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев, поздравляя моряков и офицеров-каспийцев с профессиональным праздником.
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