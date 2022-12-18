Андрей Скабелка: «Почему сборная Казахстана больше не сыграет ни одного турнира до ЧМ? График достаточно тяжелый»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка после поражения от сборной России (2:6) в рамках Кубка Первого канала — 2022 рассказал, как сборная будет готовиться к ЧМ-2023.

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