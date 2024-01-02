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Быстрый тест на трезвость: если вы не нашли на этой картинке 5 елочных шаров, значит, вам хватит пить

Быстрый тест на трезвость: если вы не нашли на этой картинке 5 елочных шаров, значит, вам хватит пить

Нюх у вас точно как у собаки (в хорошем смысле), раз вы нашли эту картинку. А что с глазами? Проверьте срочно! фото: DudolfЭта картинка-загадка хороша сама по себе и особенно хороша своей универсальностью: в будничное время это отличный тест на зрение, в праздничное, как сейчас, — красноречивая проверка на трезвость! Нарисовал картинку замечательный мастер своего дела — известный венгерский художник Гергей Дудаш (в Интернете он прославился под творческим псевдонимом Dudolf).

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