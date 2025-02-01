Лазерный импульс для межзвёздных полётов: учёные измерили ключевой параметр космических парусов

Учёные Калифорнийского технологического института разработали платформу для тестирования сверхтонких мембран, которые могут быть использованы для создания «световых парусов» — устройств для межзвёздных путешествий.
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