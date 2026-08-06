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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смертин о трейле в Суздале: «За 2-3 км до финиша поскользнулся на спуске и врезался бедром в угол тротуара. Боль невероятная, первая мысль: «По ходу, сломал». Понесся дальше – через 500 метров все прошло»

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин рассказал, как получил травму во время бега по пересеченной местности в Суздале.

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