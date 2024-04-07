«Жидкий Рыцарь» выходит 11 апреля. Realme GT Neo6 SE получит окантовку модулей камеры из нержавеющей стали

Realme сегодня объявила дату выхода смартфона Realme GT Neo6 SE — аппарат дебютирует 11 апреля. Устройство именуют «Жидким Рыцарем» или «Жидким Серебряным Рыцарем» за его внешнее исполнение и визуальное сходство с жидким металлом.