Премьер-министр Казахстана провел совещание по вопросу развития атомной энергетики

Алматы, 7 февраля /Синьхуа/ -- На совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова был рассмотрен ход реализации поручений главы государства по развитию энергетики и созданию ядерного кластера, данных на расширенном заседании правительства.
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