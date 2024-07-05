Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии

Будь в курсе✴

3 июля было подтверждено, что подразделения российской армии уничтожили один из оставшихся танков типа M1A1 “Абрамс” (Abrams) ВСУ в районе Авдеевки, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника.