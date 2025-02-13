Трамп: впереди большой путь по прекращению конфликта на Украине

Президент США назвал разговор с Владимиром Путиным отличным Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был «отличным», одновременно указав на «большой путь» по прекращению украинского конфликта.
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