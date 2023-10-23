Три юных астраханца угнали авто, покатались и утопили его в реке

В полицию обратилась жительница Астрахани, сообщившая об угоне Mitsubishi Lancer. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по городу Астрахани установили личности подозреваемых - троих местных жителей в возрасте от 18 лет до 21 года.