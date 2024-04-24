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Сергей Собянин: круизные теплоходы пойдут по новым маршрутам в этом сезоне

Сергей Собянин: круизные теплоходы пойдут по новым маршрутам в этом сезоне

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон летней навигации по Москве-реке, сообщается на сайте mos.ru. "Времена меняются, но речная прогулка по-прежнему остается одним из самых любимых развлечений москвичей", - написал мэр.

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