Сергей Собянин: круизные теплоходы пойдут по новым маршрутам в этом сезоне

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон летней навигации по Москве-реке, сообщается на сайте mos.ru. "Времена меняются, но речная прогулка по-прежнему остается одним из самых любимых развлечений москвичей", - написал мэр.
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