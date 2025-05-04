В Ставропольском крае арестовали сотрудников полиции за получение взятки от сбытчика запрещённых веществ. Позорище!

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи Как стало известно, в августе 2024 года в селе Урожайном Левокумского округа Ставропольского края сотрудниками полиции была получена оперативная информация о сбыте местным жителем наркотического вещества на принадлежащей ему животноводческой точке.