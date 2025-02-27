Историк Малиновски: для перевозки останков русского солдата нужно решение Парижа

Global Look Press / Ilya Galakhov Власти Франции должны дать согласие на транспортировку в Россию найденных в стране останков солдата Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, рассказал РЕН ТВ французский историк, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.
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