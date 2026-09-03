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Воронежские новости

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Деревянный осколок из мозга пациентки извлекли врачи из Воронежской области

Деревянный осколок из мозга пациентки извлекли врачи из Воронежской области

Обычный день во дворе обернулся серьёзной травмой – женщина споткнулась, упала и получила деревянный осколок в мозг.

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