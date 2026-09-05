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«Главным ориентиром остается…» Рассел не считает Mercedes фаворитом Гран При Италии

«Главным ориентиром остается…» Рассел не считает Mercedes фаворитом Гран При ИталииLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел стал быстрейшим по итогам пятницы Гран При Италии.

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