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Полянский: Бербок наделала много всего, что не вяжется с постом главы ГА ООН

Решившая поучаствовать в борьбе за пост главы Генассамблеи Организации Объединённых Наций Анналена Бербок получила широкую известность благодаря своим русофобским речам, которые были произнесены, когда она возглавляла Министерство Иностранных Дел Федеративной Республики Германия.

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