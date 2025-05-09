Полянский: Бербок наделала много всего, что не вяжется с постом главы ГА ООН

Решившая поучаствовать в борьбе за пост главы Генассамблеи Организации Объединённых Наций Анналена Бербок получила широкую известность благодаря своим русофобским речам, которые были произнесены, когда она возглавляла Министерство Иностранных Дел Федеративной Республики Германия.