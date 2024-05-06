ЛДПР предложила предоставить гражданам право выбирать место уплаты НДФЛ

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предоставляющий россиянам право выбирать место уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — по адресу регистрации работодателя или по месту фактического места жительства.
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