ЛДПР предложила предоставить гражданам право выбирать место уплаты НДФЛ

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предоставляющий россиянам право выбирать место уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — по адресу регистрации работодателя или по месту фактического места жительства.