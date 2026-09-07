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Песков сообщил о возможном визите Пашиняна в Москву

Песков сообщил о возможном визите Пашиняна в Москву

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в скором времени, однако конкретные даты пока не согласованы.

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