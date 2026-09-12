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Совершенно новый Skoda Karoq на подходе — кроссовер впервые станет подключаемым гибридом

Совершенно новый Skoda Karoq на подходе — кроссовер впервые станет подключаемым гибридом

Изначально Skoda планировала заменить бензиновый Karoq чисто электрическим Elroq, но планы изменились Skoda все-таки решила выпустить второе поколение кроссовера Karoq, хотя изначально прямого преемника у модели не планировалось.

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