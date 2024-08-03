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Экстрасенс раскрывает тайну участившихся мощных вспышек на Солнце

Экстрасенс раскрывает тайну участившихся мощных вспышек на Солнце

Экстрасенс раскрывает тайну участившихся мощных вспышек на Солнце Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы наше внимание привлекла необычная активность на Солнце, проявляющаяся в мощных вспышках, вызывающих беспокойство у ученых и общественности.

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