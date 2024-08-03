Экстрасенс раскрывает тайну участившихся мощных вспышек на Солнце Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы наше внимание привлекла необычная активность на Солнце, проявляющаяся в мощных вспышках, вызывающих беспокойство у ученых и общественности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии