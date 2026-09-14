Оливер Сольберг выиграл Ралли Чили, Toyota стала чемпионом WRC

СоцсетиШведский гонщик заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT Оливер Сольберг выиграл Ралли Чили, что вместе с финишем девятикратного чемпиона WRC француза Себастьена Ожье на второй позиции обеспечило японской марке шестой подряд титул чемпиона мира по ралли в зачёте производителей.