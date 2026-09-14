autosprot.com
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

autosprot.com

21 подписчик

Оливер Сольберг выиграл Ралли Чили, Toyota стала чемпионом WRC

СоцсетиШведский гонщик заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT Оливер Сольберг выиграл Ралли Чили, что вместе с финишем девятикратного чемпиона WRC француза Себастьена Ожье на второй позиции обеспечило японской марке шестой подряд титул чемпиона мира по ралли в зачёте производителей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым