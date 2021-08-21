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Представителю Крыма не разрешили поучаствовать в "Крымской платформе"

Представителю Крыма не разрешили поучаствовать в "Крымской платформе"

ТАСС/Михаил Джапаридзе Руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александру Молохову отказали участии в международном саммите "Крымская платформа", сообщает РИА Новости.

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