Эксперт Лившиц: четкое клеймо на украшениях может говорить о подделке

Спрос на антикварные ювелирные украшения делает рынок привлекательным для подделок. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по ювелирным украшениям Менди Лившиц.
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