Мир пристрастен

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Вирусолог Жолобак: Вакцинация вызывает более тяжелое течения коронавируса

Вирусолог Жолобак: Вакцинация вызывает более тяжелое течения коронавируса

Кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак рассказала о некоторых особенностях вакцинации.

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Андрей Филиппов
Сколько заплатили за эту статью? Евро или долларами?
Wlad Wlad
Просто удивительно - чем БОЛЬШИЙ генетический УРОД, тем сильнее хочет жить.
ирина Северова северова (гуляева)
Ты себя имеешь ввиду ?
Наум Наумов
Это всё фигня. Ковид, это не вирус, действует иначе, и вакцина не противовирусная, тоже действует иначе. Есть официальная статистика у нас, по которой, госпитализированных, вакцинированных, практически нет. А как там в Англии с вакцинами, вакцинацией и статистикой, пусть сами англичане разбираются.

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