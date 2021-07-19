Вирусолог Жолобак: Вакцинация вызывает более тяжелое течения коронавируса

Мир пристрастенЗдоровьеВирусолог Жолобак: Вакцинация вызывает более тяжелое течения коронавируса Кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак рассказала о некоторых особенностях вакцинации.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ФилипповСколько заплатили за эту статью? Евро или долларами?Wlad WladПросто удивительно - чем БОЛЬШИЙ генетический УРОД, тем сильнее хочет жить.ирина Северова северова (гуляева)Ты себя имеешь ввиду ?Наум НаумовЭто всё фигня. Ковид, это не вирус, действует иначе, и вакцина не противовирусная, тоже действует иначе. Есть официальная статистика у нас, по которой, госпитализированных, вакцинированных, практически нет. А как там в Англии с вакцинами, вакцинацией и статистикой, пусть сами англичане разбираются.Комментировать
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